Bundespolizei – zwei Festnahmen am Flughafen Hahn

Am Freitag nahm die Bundespolizei zwei Personen anlässlich grenzpolizeilicher Kontrollen am Flughafen Hahn fest.





Am späten Abend einen 24-jährigen Bulgaren. Er wurde im August 2020 vom Amtsgericht Langenburg wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro verurteilt.

Zu seinem Glück zahlte ein Bekannter den Betrag bei der Polizei in Weinheim ein. Dadurch blieben ihm 30 Tage Haft erspart und er auf freiem Fuß.



Bereist nachmittags wurde ein 43-jähriger Marokkaner kontrolliert, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Marburg wegen eines Verkehrsdeliktes vorlag. Anhand eines Einzahlungsbeleges konnte er jedoch nachweisen, die Geldstrafe in Höhe von 250 Euro kurz zuvor gezahlt zu haben. Ihm wurde im Anschluss die Ausreise in sein Heimatland gestattet.



