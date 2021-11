Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle bei Einreisekontrolle aus Bulgarien

Zwei aus Bulgarien eingereiste Flugpassagiere nahm die Bundespolizei Trier am Freitagmorgen am Flughafen Hahn fest.





Ein 62-jähriger Albaner wurde von der Staatsanwaltschaft Ulm wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz – er hatte Drogen in nicht geringer Menge eingeführt – gesucht. Von der ursprünglich verhängten Haftstrafe von 3 Jahren und 3 Monaten hatte er noch 594 Tage abzusitzen. Während der Überprüfung klagte er über gesundheitliche Probleme. Da ein Herzinfarkt nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Mann zur eingehenden Untersuchung in das Justizvollzugskrankenhaus Wittlich verbracht. Aufgrund des dort festgestellten Herzinfarktes, welcher zur Haftuntauglichkeit führte, wurde der bestehende Haftbefehl vorerst ausgesetzt.



Gegen eine 29-jährige Albanerin bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Saarbrücken. Wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz wurde sie zu einer Haftstrafe von 9 Monate verurteilt. Hier sind 118 Tage Untersuchungshaft anzurechnen. Zur Verbüßung der Restfreiheitsstrafe wurde sie in die JVA Rohrbach eingeliefert.



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell