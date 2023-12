Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Symbolbild: Die Polizei ist zufrieden, dass das Fest so friedlich war. Foto: dpa





Nachmittags einen 34-jährigen Deutschen im Stadtgebiet. Wegen mehrerer Vermögensdelikte (Erschleichen von Leistungen) verurteilte ihn das Amtsgericht Frankfurt zu insgesamt 400 Tagen Haft, wovon er noch 287 abzusitzen hat. Da er die zur Abwendung der Haft erforderliche Geldstrafe von 3.500 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er nach Abschluss der Maßnahmen in die JVA Trier eingeliefert.



Abends eines 23-jährigen Rumänen auf der BAB 1, Rastplatz Hochwald. Der Mann wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Gera wegen eines Verkehrsdeliktes gesucht. Zudem ersuchten zwei inländische Behörden um Ermittlung seines Aufenthaltsortes. Aufgrund Mittellosigkeit zahlte sein Arbeitgeber die Geldstrafe in Höhe von 900 Euro bei der Polizei in Wittlich ein und bewahrte seinen Angestellten somit vor 30 Tagen Haft.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell