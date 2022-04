Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Im Rahmen grenzpolizeilicher Kontrollen nahm die Bundespolizei am Montagabend zwei Flugreisende am Flughafen Hahn fest.





Gegen 20:00 Uhr einen 35-jährigen Serben bei der beabsichtigten Ausreise in sein Heimatland. Nach Zahlung der noch offenen Geldstrafe von 353 Euro, wegen eines ausländerrechtlichen Verstoßes aus 2019, konnte er wie geplant ausreisen.



Kurz darauf einen 34-jährigen Serben bei der Einreisekontrolle aus Kroatien. Wegen einer nicht bezahlten Geldbuße von 200 Euro wurden gegen den Mann vier Tage Erzwingungshaft angeordnet. Sein Bruder zahlte schließlich die geforderte Summe und der in Hessen lebende Mann konnte die Heimfahrt antreten.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell