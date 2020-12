Archivierter Artikel vom 15.10.2020, 15:00 Uhr

Gegen den Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Memmingen wegen Diebstahls vor. Mithilfe seines Vaters konnte der haftbefreiende Betrag incl. Kosten in Höhe von 2473,50 bezahlt werden. Anschließend setzte er seine Reise fort.



Bereits am Mittwochabend wurde eine verwirrte 28-jährige Deutsche am Hauptbahnhof Trier kontrolliert. Eine Überprüfung ergab: die junge Frau ist aus einer psychiatrischen Einrichtung in Bonn abgängig und zur Ingewahrsamnahme – Vermisst – ausgeschrieben. Nach Rücksprache erfolgte eine Übergabe an das Ordnungsamt Stadt Trier.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell