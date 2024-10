Bundespolizei Trier vollstreckt sechs Haftbefehle

Anzeige





Am Samstagmorgen gegen einen 36-jährigen Bulgaren im Stadtgebiet. Eine Überprüfung ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Arnsberg wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eine Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahls. Nach Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 750 Euro wurde er auf freiem Fuß belassen.



Kurz darauf erfolgte die Kontrolle eines 26-jährigen Syrers am Hauptbahnhof Trier. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main wegen Erschleichens von Leistungen. Da er den haftbefreienden Betrag nicht zahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer 20-tägigen Haftstrafe in die JVA Trier eingeliefert.



Sonntagmorgens wurde ein 25-jähriger Deutscher im Stadtgebiet festgenommen. Er wurde im Februar 2024 vom Amtsgericht Daun wegen Diebstahls verurteilt. Die Zahlung der haftbefreienden Geldstrafe in Höhe von 480 Euro übernahm seine Mutter. Bei der Durchsuchung wurden mehrere abgepackte Tütchen mit Amphetamin, Drogenutensilien, mehrere Mobiltelefone und ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Aufgrund des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln wurde der 25-Jährige noch vor Ort wiederum vorläufig festgenommen und samt den sichergestellten Gegenständen der Kripo Trier übergeben.



Nachmittags erfolgte die Festnahme eines mit drei Haftbefehlen gesuchten 26-Jährigen. Wegen Verstößen gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz wurde er zu insgesamt sieben Tagen Erzwingungshaft verurteilt, welche er nun in der JVA Trier absitzt.



