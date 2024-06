Bundespolizei Trier verhindert Einreise eines gewaltbereiten Fußballstörers

Anzeige





Bundespolizisten kontrollierten heute, kurz nach Mitternacht, einen mit zwei Personen besetzten PKW nach Einreise aus Belgien. Der 35-jährige Fahrer und der 39-jährige Beifahrer wiesen sich mit nationalen rumänischen Identitätsdokumenten aus. Daneben zeigten sie elektronische Fußball-Tickets für das Spiel Slowakei gegen Rumänien am 26. Juni 2024 in Frankfurt/Main vor.



Im Fahrzeug wurden mehrere Fan-/Fußballutensilien, u. a. mehrere hundert Sticker einer rumänischen Ultra-Gruppierung, aufgefunden.



Des Weiteren lag gegen den 39-Jährigen eine Ausschreibung als Gewalttäter Sport vor. Der Mann zählt mutmaßlich zu einer rumänischen Ultra-Gruppierung, die bereits in der Vergangenheit bei internationalen Spielen durch Gewalttaten auffiel. Zudem liegen Erkenntnisse über geplante Auseinandersetzungen im Bundesgebiet vor.



Dem 39-Jährigen verweigerte die Bundespolizei Trier die Einreise ins Bundesgebiet. Anschließend erfolgte die Zurückweisung nach Belgien. Der 35-jährige Fahrer durfte in die Bundesrepublik einreisen.



