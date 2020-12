Archivierter Artikel vom 16.11.2020, 14:51 Uhr





Im Zeitraum 09.11.2020 – 15.11.2020 wurden im Rahmen der Grenzfahndung an den Binnengrenzen zu Luxemburg und Belgien sowie bei den Kontrollen im Bahnbereich (Bahnhöfe / Züge) insgesamt 153 Personen festgestellt, die die Mund-Nasen-Bedeckung nicht oder nicht richtig getragen haben.



Die Kontrollmaßnahmen stoßen durchweg auf ein positives Echo in der Bevölkerung. Die kontrollierten Personen zeigten sich fast alle einsichtig. In zwei Fällen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell