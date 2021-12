Bundespolizei Trier spendet an soziale Einrichtung

Trier / Nannhausen (Simmern) (ots) – Eine Spende in Höhe von 500 Euro überreichte der Inspektionsleiter der Bundespolizei Trier, Polizeidirektor Stefan Jäger, an die evangelisch-diakonische Einrichtung Schmiedel e. Wie auch die Jahre zuvor verzichten die am Heiligabend Dienst leistenden Bundespolizistinnen/Bundespolizisten zugunsten eines sozialen Zwecks auf ihre weihnachtliche Zuwendung, was einen Betrag von 500 Euro einbrachte.

Die Evangelische Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Schmiedel hat ein breites sozialpädagogisches Betreuungsangebot für Kinder und Jugendliche ab dem 6. Lebensjahr. Die Angebote finden sowohl in geschlechtsheterogenen als auch geschlechtshomogenen Gruppensettings statt. Ziel der Arbeit ist es, innerhalb eines familienergänzenden Lebensumfeldes Bedingungen zu schaffen, die den Entwicklungsbedürfnissen und Erziehungsbedarfen der Kinder und Jugendlichen entsprechen. Ein besonderes Augenmerk liegt u. a. in der Begleitung und Unterstützung von Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung.



Vorständin Frau Rita Seeger und der Geschäftsbereichsleiter Jugendhilfe Herr Jens Müller nahmen die Spende persönlich entgegen. Beide bedankten sich herzlich bei den Beschäftigten der Bundespolizei Trier für die Zuwendung, welche dem Ausbau der Digitalisierung zugutekommt.



