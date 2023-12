Bundespolizei Trier spendet 1.000 Euro für den Mukoviszidose e. V.

Wie die Jahre zuvor verzichteten auch in diesem Jahr die an Heiligabend Dienst leistenden Beschäftigten der Bundespolizei Trier auf ihre weihnachtliche Zuwendung und spendeten diese an den Mukoviszidose e. Polizeioberrat Benedikt Noll, Leiter der Bundespolizei Trier, überreichte den symbolischen Spendenscheck unserem langjährigen Kollegen Rudolf Weber, als Vertreter des Vereins Mukoviszidose e. Der Mukoviszidose e. engagiert sich seit über 50 Jahren für Menschen, die an der unheilbaren Erbkrankheit Mukoviszidose leiden und vernetzt Patienten, Angehörige, Therapeuten und Forscher, mit dem Ziel, den Betroffenen ein möglichst langes und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Foto: Bundespolizei Trier Foto: Bundespolizei Trier

Trier (ots).



Wie die Jahre zuvor verzichteten auch in diesem Jahr die an Heiligabend Dienst leistenden Beschäftigten der Bundespolizei Trier auf ihre weihnachtliche Zuwendung und spendeten diese an den Mukoviszidose e. V.



Polizeioberrat Benedikt Noll, Leiter der Bundespolizei Trier, überreichte den symbolischen Spendenscheck unserem langjährigen Kollegen Rudolf Weber, als Vertreter des Vereins Mukoviszidose e. V.



Der Mukoviszidose e. V. engagiert sich seit über 50 Jahren für Menschen, die an der unheilbaren Erbkrankheit Mukoviszidose leiden und vernetzt Patienten, Angehörige, Therapeuten und Forscher, mit dem Ziel, den Betroffenen ein möglichst langes und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.



