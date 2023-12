Bundespolizei Trier nimmt Schleuser fest

Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa





Ersten Ermittlungen zufolge hat der rumänische Fahrer vier männliche moldauische Staatsbürger im Alter zwischen 36 und 48 Jahren in Frankreich aufgenommen und nach Deutschland verbracht. Keiner der Männer verfügte über die erforderlichen Dokumente für eine erlaubte Einreise ins Bundesgebiet.



Gegen den Fahrer wurde die Untersuchungshaft angeordnet; er wurde anschließend in die JVA Trier eingeliefert.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften die Geschleusten über den Flughafen Hahn in ihr Heimatland ausreisen.



