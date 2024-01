Bundespolizei Trier nimmt aus der Haft Entwichenen in Gewahrsam

Die Bundespolizei Trier nahm an Silvester einen 26-jährigen Portugiesen im Stadtgebiet in Gewahrsam.

Gegen den zuvor aus Luxemburg eingereisten Mann lag eine Schengen-Ausschreibung Luxemburgs – Vermisste erwachsene Person – vor. Laut Auskunft der luxemburgischen Behörden ist er in der JVA Givenich/Luxemburg inhaftiert und nicht aus seinem Hafturlaub zurückgekehrt.



Während der Kontrolle händigte er freiwillig eine geringe Menge Betäubungsmittel (Cannabis) sowie ein Einhandmesser aus. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden zudem 1,9 Gramm Kokain aufgefunden.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgte die Übergabe des Portugiesen an die luxemburgische Polizei am Grenzübergang Wasserbilligerbrück.



