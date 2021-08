Bundespolizei Trier: mehrere Drogenverstöße an der deutsch-belgischen Grenze

Am vergangenen Wochenende wurde durch die Bundespolizei Trier im Rahmen von Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen auf der BAB 60, deutsch-belgische Grenze, eine Vielzahl an Personen- und Fahrzeugkontrollen durchgeführt.





Im Rahmen der Überprüfungen wurden im Bereich der grenzüberschreitenden Betäubungsmittelkriminalität mehrere Verstöße festgestellt. Sichergestellt wurde u. a. Marihuana, Haschisch und Rauschpilze.



Zwei PKW-Fahrer standen augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel, zudem führte einer der beiden sein Fahrzeug ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein.



Alle Personen müssen sich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und zusätzlich in zwei Fällen wegen Führens eines Fahrzeugs unter Drogeneinfluss sowie in einem Fall wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.



