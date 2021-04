Bundespolizei Trier findet Drogen im Linienbus

Bei den Personen handelte es sich um zwei Jugendliche (15 und 16 Jahre) sowie einen Heranwachsenden (19 Jahre).



Alle drei saßen im hinteren Bereich des Busses, von wo starker Marihuanageruch wahrgenommen wurde. Sie schienen sichtlich nervös und wichen Fragen nach dem Besitz von Drogen aus. Eine anschließende Durchsuchung der Reisenden erbrachte keine Erkenntnisse; jedoch wurde in unmittelbarer Nähe ein Päckchen Haschisch (99 Gramm) und eine Plastiktüte mit Marihuana (34 Gramm) aufgefunden und beschlagnahmt.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Jugendlichen in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.



Der 19-Jährige wurde an die zuständige Ausländerbehörde verwiesen. Zudem erfolgte die Einleitung eines Strafverfahrens wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise.



Die Ermittlungen hinsichtlich des Straftatverdachts der unerlaubten Einfuhr und des Besitzes von Betäubungsmitteln übernimmt das Zollfahndungsamt Frankfurt/Main.



