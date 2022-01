Bundespolizei Trier – Ereignisse vom Wochenende

Zehn Personen äußerten ein Asylbegehren und wurden der Erstaufnahmeeinrichtung Trier zugeführt. Zwei Libyer mussten aufgrund nicht-schengenwirksamer Aufenthaltstitel wieder nach Frankreich zurückreisen und drei Personen wurden der Ausländerbehörde Trier übergeben. Im Bereich der Außengrenzkontrolle am Flughafen Hahn wurden insgesamt neun Einreiseverweigerungen ausgesprochen. Die aus dem osteuropäischen Raum stammenden Reisenden waren nicht im Besitz der erforderlichen Dokumente / Impfnachweise zur Einreise ins Bundesgebiet. Sie reisten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen über den Flughafen Hahn in ihre jeweiligen Heimatländer aus.

Gegen alle Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsrecht eingeleitet.



Weiterhin wurden sechs als vermisst gemeldete Jugendliche in Gewahrsam genommen und den jeweils zuständigen Jugendhilfeeinrichtungen zugeführt.



