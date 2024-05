Bundespolizei nimmt zwei Straftäter fest

Anzeige





In der Nacht zu Samstag einen 25-jährigen Rumänen. Wegen Diebstahls in mehreren Fällen wurde er zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 220 Tagen verurteilt. Da er die zur Abwendung der Haft erforderliche Geldstrafe in Höhe von 3.450 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er nach Abschluss der Maßnahmen in die JVA Wittlich eingeliefert. Dort musste er jedoch nur eine Nacht verbringen, ehe am darauffolgenden Tag die Geldstrafe bezahlt und er anschließend aus der Haft entlassen wurde.



In der Nacht zu Sonntag einen 27-jährigen Somalier. Der im Ruhrgebiet wohnhafte Mann wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Gera wegen Urkundenfälschung gesucht. Weil er die Geldstrafe in Höhe von 1.280 Euro nicht bezahlen konnte, verbüßt er nun eine 32-tägige Haftstrafe in der JVA Wittlich.



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell