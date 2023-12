Bundespolizei nimmt zwei Straftäter fest

Am Samstagmorgen nahm die Bundespolizei im Bereich Prüm zwei aus Belgien eingereiste rumänische Staatsbürger fest.

Der bereits seit vier Jahren wegen eines Vermögensdeliktes gesuchte Fahrer war nicht imstande, die geforderte Geldstrafe in Höhe von 7.200 Euro zu zahlen. Zur Verbüßung der ausstehenden Haftstrafe von 180 Tagen wurde er in die JVA Wittlich eingeliefert.



Sein Beifahrer, ebenfalls wegen eines Vermögensdeliktes verurteilt, zahlte hingegen den haftbefreienden Betrag von 3.400 Euro, entging somit einer 85-tägigen Haftstrafe und blieb auf freiem Fuß.



