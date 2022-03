Bundespolizei nimmt Steuersünder fest

Am Donnerstagnachmittag nahm die Bundespolizei Trier im Bereich Dausfeld einen 28-Jährigen fest.

Der in Bremen lebende Mann war in seinem PKW unterwegs und im Begriff nach Spanien auszureisen.



Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er wegen Steuerhinterziehung von der Staatsanwaltschaft Verden gesucht wurde. Die verhängte Ersatzfreiheitsstrafe von 150 Tagen konnte er durch Zahlung der geforderten Geldstrafe von 4.500 Euro vor Ort abwenden. Anschließend setzte er seine Reise fort.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell