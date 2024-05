Bundespolizei nimmt international gesuchten Straftäter fest

Intensive Fahndungsmaßnahmen der Bundespolizei Trier führten am Mittwochabend zur Festnahme eines international gesuchten Straftäters im Stadtgebiet.

Dabei handelt es sich um einen 41-jährige Rumänen, der als Insasse eines Reisebusses aus Luxemburg einreiste.



Wegen eines Verkehrsdeliktes lag gegen den Mann ein Europäischer Haftbefehl, mit dem Ziel der Auslieferung nach Rumänien, vor. Er verursachte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, im Dezember 2022 in Rumänien einen Verkehrsunfall und wurde aufgrund dessen zu einer Haftstrafe von 1 Jahr 6 Monaten verurteilt.



Nach richterlicher Vorführung wurde er in die JVA Trier eingeliefert, wo er auf seine Auslieferung nach Rumänien wartet.



