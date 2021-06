Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter fest

Ein 39-jähriger Mann wollte am Mittwochnachmittag am Flughafen Frankfurt Hahn nach Tirana (Albanien) ausreisen.



Im Zuge der Ausreisekontrollen stellten die Bundespolzisten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg vorlag.



Wegen Urkundenfälschung hatte der Gesuchte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro zu zahlen. Weil er den geforderten Betrag nicht entrichten konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Koblenz gebracht.



Dort verbüßt er eine 60 Tage lange Ersatzfreiheitsstrafe.



