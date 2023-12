Bundespolizei nimmt Einbrecher fest

Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa





Der Rumäne steht im Verdacht, sich im April 2023 unberechtigt Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung im Raum Rottach-Egern verschafft zu haben, indem er ein Fenster einschlug. Sodann durchwühlte er die Wohnung und entwendete einen Füller und Kugelschreiber der Marke Montblanc im Wert von 1.300 Euro. Die Schadenshöhe am zerstörten Fenster beträgt 1.500 Euro; die an den Einrichtungsgegenständen 2.370 Euro.



Er wurde, nach richterlicher Vorführung , in die JVA Trier eingeliefert.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell