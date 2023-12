Bundespolizei liefert zwei Straftäter in Haftanstalt ein

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa





Nachmittags einen 24-jährigen Luxemburger. Wegen Unterschlagung wurde er in 2020 vom Amtsgericht Saarlouis zu einer Geldstrafe von 5.900 Euro verurteilt. Da er diese nicht zahlen konnte, sitzt er nun eine 98-tägige Haftstrafe in der JVA Trier ab.



Abends einen 20-jährigen Portugiesen. Der aus Luxemburg eingereiste Mann wurde mit Haftbefehl des Amtsgerichts Remscheid wegen eines Gewaltdeliktes (Gefährliche Körperverletzung) gesucht. Weiterhin lagen zwei anhängige Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche vor. Da er die geforderte Geldbuße in Höhe von 600 Euro nicht zahlen konnte verbüßt er nun eine Woche Dauerarrest in der Jugendarrestanstalt Lebach.



