Bundespolizei liefert Straftäter nach Luxemburg aus

Wegen Diebstahls in organisierter Form / schweren Raubs lag gegen den Mann ein Europäischer Haftbefehl des Bezirksgerichts Diekirch/Luxemburg vom 24.02.2021 vor.

Er soll im August 2012 über einen Metallzaun in den Garten eines privaten Anwesens in Luxemburg geklettert und über ein offenes Fenster im 1. Stock in die Wohnung eingedrungen sein. Dort habe er durch das Vorzeigen eines Schlagrings und mehrere Schläge in das Gesicht des Besitzers Bargeld in Höhe von 350 Euro erbeutet und das Ehepaar danach im Haus eingesperrt.



Die Person wurde aus der JVA Trier übernommen und am Grenzübergang Wasserbilligerbrück an die luxemburgischen Behörden übergeben.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell