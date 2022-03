Bundespolizei liefert drei Straftäter nach Luxemburg aus

Wegen mehrerer Gewaltdelikte in 2018 hat sich ein 41-jähriger Serbe in Luxemburg zu verantworten; ein 49-jähriger Grieche hat in 2014 in der Stadt Luxemburg mehrere Eigentumsdelikte begangen.



Ein 37-jähriger Portugiese wurde 2021 vom Bezirksgericht Diekirch wegen insgesamt 10 Verkehrsdelikten zu einer Haftstrafe von 720 Tage verurteilt. Nach Abzug von 45 Tagen Untersuchungshaft verbringt er die noch ausstehenden 675 Tage im geschlossenen Vollzug in Luxemburg.



Die Übergabe erfolgte am Grenzübergang Wasserbilligerbrück.



