Bundespolizei kontrolliert Reisebus – Montenegriner muss in U-Haft

Anlässlich der Kontrolle eines Reisebusses nahm die Bundespolizei Trier in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen 47-jährigen Montenegriner auf der BAB 1, Parkplatz Rioler Wald, fest.





Gegen den alleinreisenden Mann liegt ein Untersuchungshaftbefehl wegen Wohnungseinbruchdiebstahl vor. Er ist dringend tatverdächtig, im Januar 2020 gemeinschaftlich über einen Balkon in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Berlin eingebrochen zu sein und dort Bargeld sowie Kleidungsstücke entwendet zu haben.



Zudem ergaben weitere Ermittlungen, dass er im Oktober 2021 erlaubt ins Schengengebiet einreiste, sich jedoch nunmehr seit 36 Tagen unerlaubt darin aufhält. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz wurde eingeleitet.



Nach der anschließenden Vorführung beim Amtsgericht Trier und Beschlussfassung – Vollzug der U-Haft – wurde er zur JVA Trier verbracht.



