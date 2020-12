Archivierter Artikel vom 31.08.2020, 13:40 Uhr

Eine Streife der Bundespolizei stellte bei der Kontrolle eines augenscheinlich alkoholisierten 58-jährigen Deutschen am Freitagmorgen, 06:45 Uhr, am Hauptbahnhof Koblenz einen Verstoß gegen Weisungen während der Führungsaufsicht fest.

Laut Beschluss des Landgerichts Wittlich ist dem Verurteilten verboten, Alkohol zu konsumieren. Der Beschuldigte trank vor der Kontrolle aus seiner mitgeführten Bierflasche. Zudem standen noch vier volle, ihm gehörende Bierflaschen neben ihm auf der Bank. Das Bier wurde in Verwahrung genommen und der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, u. a. Einleitung eines Strafverfahrens wegen Verstoß gegen Weisungen während der Führungsaufsicht, auf freiem Fuß belassen.



Bereits fünf Stunden zuvor wurde ein 16-jähriges Mädchen, nach begangenem Betrug im IC 2020, in Gewahrsam genommen. Sie gab an, von Mannheim zu einer Freundin nach Hamburg – ohne Wissen der Eltern – reisen zu wollen. Die Erziehungsberechtigten konnten telefonisch nicht erreicht werden; die Jugendliche wurde nach Rücksprache mit dem Jugendamt Stadt Koblenz zur Jugendhilfeeinrichtung Koblenz-Arenberg verbracht.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell