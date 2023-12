Bundespolizei findet vermissten 8-Jährigen im Reisezug

Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa





Der Bruder konnte in der Umstiegsphase am Hauptbahnhof nicht rechtzeitig aussteigen und sei in der Regionalbahn zurückgeblieben, welche weiter in Richtung Bonn fuhr.



Kräfte der Bundespolizei (Mobile Kontroll – und Überwachungseinheit) fanden das Kind im besagten Reisezug auf dem Streckenabschnitt Koblenz – Remagen. Der Junge wurde am Bahnhof Remagen in die Obhut seiner Schwester übergeben.



