Archivierter Artikel vom 14.08.2020, 13:21 Uhr

August 2020

------------------------------------------------------------ Am Mittwoch den 05.08.2020, wurde am Eifelzoo in Lünebach in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 18:00 Uhr, ein auf einer Stellfläche im Bereich des Nebentores abgestellter Roller vermutlich beim Rangieren zum Ein – oder Ausparken beschädigt. Der Schaden lässt darauf schließen, dass der Roller durch Fremdeinwirkung umstürzte. Anschließend wurde er wieder aufgerichtet. Der / die Unfallverursacher/in entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Mit freundlichen Grüßen



------------------------------------------------------------

POLIZEIINSPEKTION Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner

PHK Illies



Telefon 06551 942-0

Telefax 06551 942-50

pipruem.dgl@polizei.rlp.de

pipruem@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell