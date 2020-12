Archivierter Artikel vom 17.08.2020, 08:51 Uhr

Am Morgen des 15.08.2020, gegen 04:30 Uhr, gehen bei der Polizei Zell (Mosel) etliche Notrufe aus Traben-Trarbach wegen einer Schlägerei in der Brunnenstraße ein.

Vor Ort wurde festgestellt, dass eine Person am Boden fixiert war . Bei Trennung der beiden Personen leistete ein 27-Jähriger Widerstand gegen die Polizeibeamten. Da sich der Täter nicht beruhigte, musste er gefesselt werden. Hierbei verletzte er einen Polizeibeamten so schwer, dass dieser im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Ermittlungen ergeben, dass der Beschuldigten zuvor eine Gastwirtschaft in Traben-Trarbach betreten und mittels einer im Hosenbund steckenden Waffe für Angst unter den Gästen gesorgt hat. Sein späterer Kontrahent bat ihn vor die Tür, wo der 27-jährige umgehend die Waffe auf diesen richtete. Es kam zu einem Handgemenge, bei dem ihm die Waffe entrissen werden konnte. Später wurde festgestellt, dass es sich um eine Luftpistole handelte, die von einer scharfen Schusswaffe kaum zu unterscheiden ist. Gegen den Beschuldigten lag bereits ein Haftbefehl vor. Er wurde festgenommen und am Folgetag beim Haftrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt und anschließend in die JVA eingeliefert.



