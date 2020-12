Baustellenwerkzeug am Bahnhof Andernach entwendet – Bundespolizei Trier sucht Zeugen

Archivierter Artikel vom 18.08.2020, 14:50 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 14.08.2020 – 16.08.2020 am Bahnhof Andernach einen mobilen Stromgenerator der Marke ENDRESS, Modell ESE 2000 sowie eine gelbe Kabeltrommel mit 400 Metern Stromkabel.





Die Werkzeuge wurden am 14.08.2020, 14:30 Uhr von Mitarbeitern der geschädigten Baufirma mit einer Plane abgedeckt und mit einem Bügelschloss gesichert, bzw. aneinander gekettet. Am Morgen des 16.08.2020 stellte der Baustellenleiter gegen 06:55 Uhr das Durchtrennen der Kette und somit das Fehlen eines Generators und einer Kabeltrommel fest.



Die Bundespolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Trier unter 0651 – 43678-0 zu melden.



