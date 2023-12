Bahnhof Ahrweiler – 200m Kupferkabel entwendet

Bisher unbekannte Personen entwendeten am 19.2023, zwischen 00:35 und 05:15 Uhr ein 200m langes Kupferkabel von einer Baustelle am Bahnhof Ahrweiler.

Ahrweiler (ots).



Bisher unbekannte Personen entwendeten am 19.7.2023, zwischen 00:35 und 05:15 Uhr ein 200m langes Kupferkabel von einer Baustelle am Bahnhof Ahrweiler.



Das Kabel lag entlang der Bahnstrecke in Fahrtrichtung Bad Neuenahr. Das Gesamtgewicht von ca. 400 kg legt den Verdacht nahe, dass es sich um mehrere Täter, inkl. Fahrzeug zum Abtransport, gehandelt haben könnte. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 7.000 Euro.



Sachdienliche Hinweis nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 – 43678-0 entgegen.



