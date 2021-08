Abgestellter Reisekoffer bringt Franzosen hinter Gitter

Ein 43-jähriger Franzose wurde am Dienstagmorgen von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Trier festgenommen.





Der Mann hatte sich zuvor als Eigentümer eines achtlos am Bahnsteig abgestellten Reisekoffers gegenüber den Beamten zu erkennen gegeben.

Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass er mit zwei Haftbefehlen der Staatsanwaltschaft Kempten wegen Diebstahls und Erschleichen von Leistungen gesucht wurde. Weiterhin war noch ein laufendes Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls anhängig.



Anstatt seine Reise fortzusetzen, verbringt er nun die nächsten 80 Tage in der JVA Trier.



