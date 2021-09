946 Tage Haft – Rumäne an Bundespolizei Trier ausgeliefert

Der in Luxemburg wegen Diebstahls in organisierter Form / schweren Raubes Verurteilte saß seit Mai 2021 in der dortigen JVA in Haft.



In Deutschland liegen ebenfalls noch zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Diebstahlsdelikten gegen ihn vor. Der Mann wurde im Oktober 2020 zu einer Haftstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten verurteilt, wovon noch 946 Tage zu verbüßen sind. Mit dem Urteil einhergehend ist eine Vermögensabschöpfung in 7-stelliger Höhe aufgrund der Erträge aus den begangenen Taten.



Im Anschluss wurde er in die JVA Trier eingeliefert.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell