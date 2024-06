28-Jähriger im Bahnhof Remagen angegriffen – Bundespolizei Trier sucht Zeugen

Bereits am 20. April 2024 gegen 18:50 Uhr wurde ein 28-jähriger Deutscher Opfer einer körperlichen Auseinandersetzung am Bahnhof Remagen.

Nach Ausstieg aus der Regionalbahn 25435 aus Fahrtrichtung Köln wurde der 28-Jährige auf Bahnsteig 4 unvermittelt von einem bisher unbekannten Mann angegriffen. Dabei schlug dieser ihn mehrfach ins Gesicht und traf dabei Kinn und Unterkiefer. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Die Verletzungen mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden.



Der Tatverdächtige soll ca. 40-50 Jahre alt, ca. 190 cm groß und sehr schlank sein. Er hat grau-schwarze Haare und Vollbart. Er trug einen dunkelblauen Jogginganzug, weiße Nike-Sportschuhe, ein schwarzes Basecap und einen Ring mit Totenkopf. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich.



Der Tatverdächtige wurde nochmals am 26. Mai 2024 gesehen als er um 13:15 Uhr in Sechtem in einen Zug nach Remagen stieg. Zu dieser Zeit trug er ein orangefarbenes T-Shirt, eine schwarze Hose und wiederum einen Ring mit Totenkopf.



Personen, die das Geschehen beobachtet haben und Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizei Trier unter 0651 -43678 -0 zu melden.



