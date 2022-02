2.400 Euro Geldstrafe – Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen im Grenzbereich zu Belgien nahm die Bundespolizei am Donnerstagmorgen einen mit Haftbefehl gesuchten 21-jährigen Italiener fest.





Der zuvor aus Belgien eingereiste Mann wurde 2020 vom Amtsgericht Rastatt wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt. Die gegen ihn verhängte Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro konnte er vor Ort bezahlen, so einer 60-tägigen Haftstrafe entgehen und seine Reise fortsetzen.



