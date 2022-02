18-jähriger Luxemburger widersetzt sich Maßnahmen der Bundespolizei

Der junge Mann, der sich augenscheinlich in einer hilflosen Lage (alkoholisiert/berauscht) befand, wurde im Stadtgebiet kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde er zur Personalienfeststellung durchsucht, wobei neben seiner luxemburgischen Identitätskarte noch eine geringe Menge Haschisch aufgefunden wurde.



Bei der anschließenden Mitnahme zur Dienststelle zeigte der Mann starke Stimmungsschwankungen. Er wurde zunehmend aggressiv, beleidigte die Bundespolizisten und zeigte sich gewaltbereit, so dass ihm Handfesseln angelegt wurden.



Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab den stolzen Wert von 1,84 Promille. Nach Feststellung seiner Identität und Entnahme einer Blutprobe durch den hinzugezogenen Amtsarzt wurde er an seine Wohnanschrift entlassen. Ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.



