1.200 Euro Geldstrafe- Bundespolizei nimmt 40-Jährigen fest

Am Montagnachmittag nahm die Bundespolizei am Hauptbahnhof Trier einen mit Haftbefehl gesuchten 40-Jährigen fest.





Wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs hatte das Amtsgericht Ottweiler den Gesuchten im November 2018 zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro verurteilt.



Da der Mann die geforderte Summe nicht zahlen konnte, trat er eine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Trier an.



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell