10 Monate Haft wegen Gefährlicher Körperverletzung

Im Rahmen von Personenkontrollen nahm die Bundespolizei am Dienstagmorgen einen 35-jährigen Georgier Nähe Schweich fest.

Der zuvor als Insasse eines Reisebusses aus Luxemburg eingereiste Mann wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kleve wegen Gefährlicher Körperverletzung gesucht. Zur Verbüßung der noch ausstehenden Haftstrafe von 10 Monaten erfolgte die Einlieferung in die JVA Trier.



Zudem wurden bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen geringe Mengen Drogen plus Utensilien aufgefunden und sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Drogenbesitzes ist die Folge.



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell