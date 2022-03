1 Jahr und 4 Monate Haft – Rumäne an Bundespolizei Trier ausgeliefert

Am Montagmittag wurde im Rahmen einer Auslieferung ein 41-jähriger Rumäne von der luxemburgischen Polizei an die Bundespolizei Trier übergeben.





Gegen den seit fünf Jahren gesuchten Mann liegt ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Trier wegen schweren Bandendiebstahls vor.

Im Juli 2013 hatte er gemeinschaftlich in mindestens 19 Fällen Einbruchsdiebstähle im Raum Saarburg/Konz begangen und dabei Wertgegenstände aus Kraftfahrzeugen und Wohnungen entwendet.

Die verhängte Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 4 Monaten verbüßt er nun in der JVA Trier.



