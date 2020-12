Archivierter Artikel vom 20.09.2020, 20:50 Uhr

Zweiradkontrollen der Kontrollgruppe der PD Montabaur in Zollhaus, B 54 und Isselbach, Gelbachtal

Hahnstätten/Zollhaus und Isselbach (ots) – Zur Erhöhung der Zweiradsicherheit führten Beamte der Zweiradkontrollgruppe der PD Montabaur, am Sonntag, dem 20.09.2020, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 18.15 Uhr, Motorradkontrollen in Zollhaus, B 54 und in Isselbach, Gelbachtal, in beiden Fahrtrichtungen durch.