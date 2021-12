Zweifacher Holzdiebstahl

In den Nächten vom 06.12 auf den 07.12, – und 11.12 auf den 12.12.2021, ereigneten sich in dem Weiherweg jeweils gleichgelagerte Diebstähle von Schnitthölzern sowie Holzbalken / Kanthölzern.





Die unbekannte Tatperson betrat das Grundstück der Lagerhalle und bediente sich unerlaubt an dem dort gelagerten Holzwertstoff in nicht unerheblicher Menge.



Hinweise, die zur Täter / Zeugenfindung führen könnten, werden dringend erbeten.



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



