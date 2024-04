Zwei Verkehrsunfallfluchten im Dienstgebiet der PI Hachenburg -Zeugenaufruf

Am Donnerstag, den 11.04.2024, kam es zwischen 17:30 h und 19:00 h auf dem Parkplatz des Golfclubs in Dreifelden zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei wurde ein geparkter Pkw möglicherweise beim Ein-oder Ausparken durch einen Ford Transit Campingvan beschädigt. Durch einen derzeit noch unbekannten Zeugen wurde ein Hinweiszettel mit einem Kennzeichen des Unfallverursachers am geparkten Pkw hinterlegt. Der Zeuge wird gebeten sich bei der Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580, zu melden.



Weiterhin kam es am Mittwoch, den 10.04.2024, zwischen 16:30 h und 18:00 h in der Lindenstraße in Bölsberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Straßenrand geparkter Pkw wurde beim Vorbeifahren durch ein unbekanntes Fahrzeug gestreift. Zeugen des Vorfalls sollen sich bitte bei der Polizei Hachenburg melden.



