Zwei junge PKW-Fahrer unter Cannabiseinfluss

Anzeige

Dabei wurden zwei junge PKW-Fahrer kontrolliert, bei denen der Verdacht bestand, ihre Fahrzeuge unter Betäubungsmitteleinfluss zu führen. Um 19:15 Uhr wurde ein 23-jähriger PKW-Fahrer in der Kolpingstraße in Wirges kontrolliert. Der Fahrer gab den Konsum von Marihuana zu und wollte einen Drogentest nicht machen. Es wurde zu Beweiszwecken die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Um 23:15 Uhr wurde dann ein weiterer 21-jähriger PKW-Fahrer in der Bahnhofstraße in Siershahn einer Kontrolle unterzogen. Auch er wies drogentypische Konsumanzeichen auf und gab an, Cannabis geraucht zu haben. Folglich wurde auch ihm die Weiterfahrt untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Montabaur

Steuler, PHK



Telefon: 02602-9226-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell