Westerburg

Zeugensuche nach Sachbeschädigung an PKW

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

In der Nacht vom 31.10.2024 auf den 01.11.2024 kam es in der Adolfstraße, auf Höhe der Hausnummer 16, in Westerburg zu einer Sachbeschädigung an einem PKW.