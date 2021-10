Zeugenaufruf/ Verkehrsunfallflucht zwischen Bad Ems und Braubach

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beabsichtigte ein Fahrzeug, ein anderes zu überholen. Hierbei stieß der Überholer gegen das linke Heck des Überholten. Es entstand ein beträchtlicher Sachschaden. Im Anschluss drehte der Überholer sofort und fuhr mit hoher Geschwindigkeit zurück nach Bad Ems.

Das Fahrzeug der Unfallflüchtigen dürfte einen deutlichen Sachschaden an der vorderen rechten Stoßstange aufweisen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache oder über das unfallflüchtige Fahrzeug machen können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion in Bad Ems zu wenden (02603/970-0).

Insbesondere wird ein erweiterter Unfallzeuge gesucht, der dem Geschädigten nach dem Unfall seine Hilfe anbot.

Auch dieser wird gebeten, sich auf der PI Bad Ems zu melden.



