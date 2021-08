Bad Ems

Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht in Bad Ems

Wie der Polizei in Bad Ems erst am 02.08.2021 bekannt wurde, ereignete sich bereits am 30.07.2021 zwischen 18:50 Uhr und 19:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort im Steinbichlerweg 9 in Bad Ems.