Zeugenaufruf – Straßenverkehrsgefährdung zwischen Langendernbach und Westerburg auf der L281

Am 20.08.2024, ca. 20:15 Uhr, befuhren drei Pkw die Strecke von Langendernbach in Richtung Westerburg auf der L281.

Kurz hinter der Ortslage Langendernbach überholte das letzte Fahrzeug auf freier Strecke. Während dem Überholvorgang scherte das erste Fahrzeug plötzlich nach links aus, sodass es fast zum Zusammenstoß mit dem Überholenden kam. Dieser verhinderte nur durch eine Gefahrenbremsung den Zusammenstoß und fuhr sodann nach einem zweiten Überholmanöver in Richtung Westerburg weiter.



Die Beamten der Polizeiinspektion Westerburg wurden über die geschilderte Straßenverkehrsgefährdung über Notruf informiert. Die Zeugen aus dem zweiten Fahrzeug fuhren noch hinter dem Verantwortlichen her und konnten die Funkstreifenwagenbesatzung entsprechend lotsen, sodass der Verantwortliche mit seinem Pkw in Kölbingen einer Kontrolle unterzogen werden konnte.



Der Fahrer war verkehrstüchtig. Ein Strafverfahren wegen einer Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.



Die Polizei Westerburg bitte Zeugen vom geschilderten Verkehrsvorgang sich unter der Rufnummer 02663 98050 zu melden. Gesucht wird insbesondere der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer, der die Gefahrenbremsung einleiten musste.



