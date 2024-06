Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der L318

Am Dienstag, 18.06.2024 um 20:15 Uhr kam es auf der Landesstraße 318 zwischen den Ortslagen Nomborn und Nentershausen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Anzeige



Der unbekannte Unfallverursacher befuhr vermutlich mit einem schwarz/orangenen Pkw Opel Adam den Streckenabschnitt in Fahrtrichtung Nentershausen. Aufgrund einer Missachtung des Rechtsfahrgebotes stieß er mit dem linken Außenspiegel seines Pkw gegen einen entgegenkommenden Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.



Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Montabaur (Telefonnummer: 02602-9226-0 oder E-Mail: pimontabaur@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell