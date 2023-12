Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 11.12.2023, gegen 12:15 Uhr kam es an der Ausfahrt des Lidl-Parkplatz/ Webergasse in Nastätten zu einer Verkehrsunfallflucht.

Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

Der Unfallverursacher fuhr vom Parkplatz des Lidl auf die Webergasse auf und touchierte dabei einen bevorrechtigten PKW an der hinteren rechten Stoßstange. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher in Richtung Innenstadt ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Aufgrund vor Ort aufgefundener Fahrzeugteile kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem Verursacher um eine neuerer graue/ dunkelsilberne Mercedes-Benz C-Klasse, vermutlich Limousine handelt. Bei dem Mercedes dürfte die vordere, rechte Stoßstange beschädigt sein.



Zeugen des Vorfalls oder Personen, die ein Fahrzeug mit entsprechenden Beschädigungen feststellen, werden gebeten sich mit der Polizei St. Goarshausen, unter der Tel. 06771-93270 in Verbindung zu setzen.



