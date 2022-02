Zeugen-Aufruf nach Verkehrsunfall auf Kreisstr. 115

115 von Hillscheid kommend in Fahrtrichtung Simmern/Ww. In einer Rechtskurve geriet der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Da der Pkw sich dort festgefahren hatte, war eine Bergung mittels eines Abschleppdienstes erforderlich. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Es ergaben sich während der polizeilichen Unfallaufnahme Hinweise auf zwei andere Pkw, die kurz vor oder nach dem Unfallereignis an der Örtlichkeit vorbeigefahren sein sollen und möglicherweise auch mit dem verunfallten Pkw-Fahrer gesprochen haben. Es wird gebeten, dass sich diese Personen mit der hiesigen Polizeidienststelle in Verbindung setzen:

Tel.: 02602-9226-0 od. E-Mail: pimontabaur.wache@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinsp. Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell